На Николаевщине подтвердили первую смерть от коронавируса
21 апреля, 2020, 15:06
21 квтня от COVID-19 умерла 81-летняя пенсионерка
Об этом говорится в сообщении Николаевской ОГА.
21 апреля от вируса умерла жительница села Вороновка, Вознесенского района, в возрасте 81 года.
Покойная заболела 1 апреля, а 9 апреля была госпитализирована в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Инфицирования COVID-19 подтвердили 11 апреля.
Напомним, на 21 апреля в Николаевской области диагноз COVID-19 подтвердили у 41 человека.
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