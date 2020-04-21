На Николаевщине подтвердили первую смерть от коронавируса

21 апреля, 2020, 15:06

21 квтня от COVID-19 умерла 81-летняя пенсионерка

Об этом говорится в сообщении Николаевской ОГА.

21 апреля от вируса умерла жительница села Вороновка, Вознесенского района, в возрасте 81 года.

Покойная заболела 1 апреля, а 9 апреля была госпитализирована в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Инфицирования COVID-19 подтвердили 11 апреля.

Напомним, на 21 апреля в Николаевской области диагноз COVID-19 подтвердили у 41 человека.

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