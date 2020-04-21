МЗ объяснило причины уменьшения проверок на COVID-19 в ряде областей
Об этом глава МЗ заявил 21 апреля во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"Уменьшение количества исследований в семи областях Украины за 19 апреля произошло не из-за сбоя в работе лабораторий, а из-за уменьшения количества образцов, доставленных с лечебной сети", - отметил Степанов.
Глава МЗ отметил, что причиной уменьшения количества образцов, доставленных с лечебной сети может быть празднование Пасхи и промедление с обращением к медработникам.
"Причиной последнего может быть празднования Пасхи и промедление с обращением к врачу или по другую медицинскую помощь. Все лаборатории работали в обычном режиме", - сообщил Степанов.
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