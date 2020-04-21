 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМЗ объяснило причины уменьшения проверок на COVID-19 в ряде областей

МЗ объяснило причины уменьшения проверок на COVID-19 в ряде областей


фото: reuters
Министр здравоохранения Максим Степановов заявил, что уменьшение количества исследований в семи областях Украины за 19 апреля произошло из-за меньшего количества образцов, доставленных из лечебной сети

Об этом глава МЗ заявил 21 апреля во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Уменьшение количества исследований в семи областях Украины за 19 апреля произошло не из-за сбоя в работе лабораторий, а из-за уменьшения количества образцов, доставленных с лечебной сети", - отметил Степанов.

Глава МЗ отметил, что причиной уменьшения количества образцов, доставленных с лечебной сети может быть празднование Пасхи и промедление с обращением к медработникам.

"Причиной последнего может быть празднования Пасхи и промедление с обращением к врачу или по другую медицинскую помощь. Все лаборатории работали в обычном режиме", - сообщил Степанов.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 апреля, 2020 вторник

больше новостей

21 апреля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать