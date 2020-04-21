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Espreso.tvОбществоМинобразования отменило ученические олимпиады по всем предметам

Минобразования отменило ученические олимпиады по всем предметам

Проведение IV этапа всеукраинских ученических олимпиад по учебным предметам отменено из-за общенационального карантина

Соответствующий приказ опубликован на сайте МОН, сообщает пресс-служба министерства.

"Наша цель - сохранить жизнь и здоровье наших учеников. Поэтому в этом году из-за эпидемиологической ситуации нам пришлось отменить IV этап всеукраинских олимпиад. Из-за карантина и угрозы распространения COVID-19 пришлось изменить практически все образовательные процессы, в том числе и проведение олимпиад ", - отметила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

В МОН напомнили, что из-за эпидемии коронавирусной инфекции изменения в проведении олимпиад планировались изначально карантина. Так, 12 марта было принято решение, что состоятся олимпиады только с 9 предметов вместо 26, а даты их проведения будут изменены.

Из-за карантина также перенесен финальный этап Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов МАН - он должен состояться в ноябре 2020 года.

  • Министерство образования и науки предлагает не проводить в этом году последние звонки и выпускные, чтобы не распространять COVID-19.
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