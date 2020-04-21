Мэры Харькова и Одессы не закрыли продовольственные рынки, - ОПУ
Об этом шла речь на совещании с главами областей в Офисе президента Украины.
Главы Одесской, Харьковской, Винницкой, Черниговской и Закарпатской областей сообщили о закрытии всех продовольственных рынков в их регионах, кроме рынков в двух указанных облцентрах.
Глава ОПУ Андрей Ермак заявил, что вопрос работы рынков в Харькове и Одессе обсудит с Владимиром Зеленским и Арсеном Аваковым.
"Мы поднимем этот вопрос более серьезно с президентом и министром внутренних дел", - сказал Ермак.
В то же время мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко отметил, что руководители областей должны более тесно сотрудничать с городскими головами как с лидерами местных общин.
"У некоторых мэров есть своя точка зрения на ряд вопросов, но есть вопросы государственного уровня. Мэры должны отвечать за свои решения", - сказал Кличко.
По итогам обсуждения было принято решение провести в ближайшее время селекторное совещание по этим вопросам с городскими главами.
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