Мэры Харькова и Одессы не закрыли продовольственные рынки, - ОПУ

21 апреля, 2020, 19:55

Мэры Одессы и Харькова не закрыли продовольственные рынки на период карантина

Об этом шла речь на совещании с главами областей в Офисе президента Украины.

Главы Одесской, Харьковской, Винницкой, Черниговской и Закарпатской областей сообщили о закрытии всех продовольственных рынков в их регионах, кроме рынков в двух указанных облцентрах.

Глава ОПУ Андрей Ермак заявил, что вопрос работы рынков в Харькове и Одессе обсудит с Владимиром Зеленским и Арсеном Аваковым.

"Мы поднимем этот вопрос более серьезно с президентом и министром внутренних дел", - сказал Ермак.

В то же время мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко отметил, что руководители областей должны более тесно сотрудничать с городскими головами как с лидерами местных общин.

"У некоторых мэров есть своя точка зрения на ряд вопросов, но есть вопросы государственного уровня. Мэры должны отвечать за свои решения", - сказал Кличко.

По итогам обсуждения было принято решение провести в ближайшее время селекторное совещание по этим вопросам с городскими главами.

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