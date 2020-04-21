Медики в Горишних Плавнях получили партию помощи от группы компаний Константина Жеваго FERREXPO

21 апреля, 2020, 13:14

Медицинские работники "Больницы интенсивного лечения I уровня г. Горишни Плавни" получили очередную партию помощи от группы компаний FERREXPRO Константина Жеваго

Медики получили средств медицинского назначения и медикаментов на сумму более 1,5 млн гривень, которые предоставили Полтавский, Еристовский и Белановский горно-обогатительные комбинаты.

"То, что мы получили, это: антибиотики, антибактериальные препараты. Это растворы для инфузий - растворы, которые необходимы пациентам средней и тяжелой сложности, которые будут поступать с коронавирусной инфекцией", - отметил начальник отдела здравоохранения г.. Горишни Плавни Виктор Дудник .

Городские власти и медики изрядно благодарны за системную помощь от горно-обогатительных комбинатов группы компаний FERREXPO.

Больница получила необходимые расходные материалы: системы для внутренних инъекций, контуры для аппаратов искусственной вентиляции легких и другие медицинские препараты.

Как отметил мэр города Горишни Плавни Дмитрий Быков: "Сейчас мы разгружаем этот автомобиль. Спасибо нашим партнерам из FERREXPO, спасибо Константину Валентиновичу Жеваго за оказанную помощь нашим медицинским учреждениям. Все эти приборы, все эти препараты будут использоваться для противостояния города коронавирусной инфекции".

Предприятия группы Ferrexpo Константина Жеваго будут бессрочно оказывать помощь медучреждениям в борьбе с пандемией COVID-19 в пределах общего бюджета - 2,5 млн долларов США.