Лещенко заявил об исключении Дубинского и Бужанского из чата фракции. Дубинский возразил, назвав экс-нардепа "тупым болваном"
21 апреля, 2020, 15:34
Экс-нардеп Сергей Лещенко сообщил, что "слуги народа" Александр Дубинский, Максим Бужанский и вся "группа Коломойского" теперь исключены из коммуникации фракции "Слуга народа". Дубинский в ответ назвал его "тупым болваном"
Об этом Лещенко написал в Telegram.
"Сегодня ночью из старого фракционного чата стали массово выходить депутаты и параллельно был создан новый чат, куда не включили Дубинского, Бужанского, Куницкого, Василевскую, а также депутатов из орбиты влияния Коломойского, которые вносили спам-поправки в закон о банках. Теперь Дубинский с Бужанским признаны токсичными даже своими же коллегами ", - написал Лещенко.
Дубинский со своей стороны опроверг заявление Лещенко: он опубликовал скрин переписки в чате "СН", куда якобы отправил тестовое сообщение, чтобы доказать свое присутствие там. В сообщении он назвал Лещенко "тупым болваном".
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