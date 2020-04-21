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Espreso.tvОбществоЛещенко заявил об исключении Дубинского и Бужанского из чата фракции. Дубинский возразил, назвав экс-нардепа "тупым болваном"

Лещенко заявил об исключении Дубинского и Бужанского из чата фракции. Дубинский возразил, назвав экс-нардепа "тупым болваном"


фото: glavcom
Экс-нардеп Сергей Лещенко сообщил, что "слуги народа" Александр Дубинский, Максим Бужанский и вся "группа Коломойского" теперь исключены из коммуникации фракции "Слуга народа". Дубинский в ответ назвал его "тупым болваном"

Об этом Лещенко написал в Telegram.

"Сегодня ночью из старого фракционного чата стали массово выходить депутаты и параллельно был создан новый чат, куда не включили Дубинского, Бужанского, Куницкого, Василевскую, а также депутатов из орбиты влияния Коломойского, которые вносили спам-поправки в закон о банках. Теперь Дубинский с Бужанским признаны токсичными даже своими же коллегами ", - написал Лещенко.

Дубинский со своей стороны опроверг заявление Лещенко: он опубликовал скрин переписки в чате "СН", куда якобы отправил тестовое сообщение, чтобы доказать свое присутствие там. В сообщении он назвал Лещенко "тупым болваном".
 
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