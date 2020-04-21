Коронавирус вызвал кризис в мировой наркоторговле, - Associated Press

21 апреля, 2020, 13:38

Коронавирус ударяет по нелегальной торговле наркотиками, разрывая цепи поставок из Китая

Об этом говорится в материале агентства Associated Press (АР).

В частности, один из основных поставщиков, который закрылся, находился в Ухане, центре глобальной вспышки коронавируса.

После ряда интервью, проведенных АР с двумя десятками сотрудников правоохранительных органов и экспертов, известно, что мексиканские и колумбийские картели все еще поддерживают свою торговлю, о чем свидетельствуют недавние изъятия наркотиков, но карантины, которые превратили города в города-призраки, разрушают все: от производства до транспортировки и продажи.

Вдоль границы между США и Мексикой, через которую поступает подавляющее большинство нелегальных наркотиков, движение транспорта, которое контрабандисты используют для прикрытия, почти остановилось. Бары, ночные клубы и отели, которые являются местами сбыта для торговцев наркотиками, закрылись. А цены на дефицитные наркотики резко возросли.

Управление по борьбе с наркотиками США сообщило об уменьшении объема отмывания денег и онлайн-продаж наркотиков в даркнете.

Цены на кокаин в некоторых городах выросли на 20% и более. Героин стало труднее найти в Денвере и Чикаго, запасы фентанила падают в Хьюстоне и Филадельфии. В Лос-Анджелесе цена метамфетамина выросла более чем вдвое за последние недели до $1800 за фунт.

Синтетические наркотики - среди товаров в крупнейшем дефиците, поскольку они зависят от химических веществ-прекурсоров, мексиканские картели импортируют из Китая. Ранее прекурсоры завозили из Китая, потому что они там были очень дешевыми. Но сейчас цены выросли на 25-400%, несмотря на то, что их производство в Китае постепенно восстанавливается.