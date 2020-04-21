Конкурент для Лунина: "Реал" приготовил 50 млн евро на звездного голкипера
Об этом сообщает Tuttosport.
Доннарумма может перейти в "Реал" после завершения нынешнего сезона. Мадридцы готовы заплатить за 21-летнего голкипера 50 млн евро. По данным источника, главный тренер "Реала" Зинедин Зидан недоволен игрой основного голкипера бельгийца Тибо Куртуа и ищет ему альтернативу.
В то же время Доннарумма не хочет продлевать контракт с "Миланом" и летом 2021 г. станет свободным агентом. На итальянца также претендуют французский ПСЖ и английский "Челси".
"Реалу" принадлежит украинский голкипер Андрей Лунин, который сейчас выступает в аренде за клуб второго испанского дивизиона - "Овьедо".
- Напомним, 16 апреля стало известно, что "Реал" в следующем сезоне вернет Андрея Лунина из аренды в "Овьедо".
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