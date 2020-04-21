Комитет избирателей Украины: Зеленский за год не выполнил свои ключевые "стадионные обещания"

21 апреля, 2020, 13:36

Об этом говорится в материале "Комитета избирателей Украины" к году правления Владимира Зеленского.

"За почти год работы Зеленский не выполнил ключевые обещания, озвученные им во время дебатов на Олимпийском. При этом многие из тех вещей, в которых Зеленский обвинял Порошенко, сейчас можно применить и в отношении действующего президента: почему остановлена война, почему Украина - бедное государство, почему коррупционеры не в тюрьмах, почему воруют в окружении президента, почему на государственных должностях родственники и друзья, почему власть преследует патриотов и волонтеров", - прокомментировал председатель КИУ Алексей Кошель.

ТОП-10 "стадионных заявлений" Зеленского:

1. Добровольцы и патриоты оказались в тюрьмах, потому что для вас они угроза?

В течение года у Владимира Зеленского неоднократно возникали публичные конфликты с добровольцами и участниками войны на Донбассе. Самыми резонансными из них стали конфликты по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета, когда посадили сержанта УСН Андрея Антоненко, детского хирурга Юлию Кузьменко и присудили домашний арест на время расследования военной медсестре Яне Дугарь; проведение акций протеста "Нет капитуляции"; объявление подозрения Татьяне Черновол. Ряд волонтерских организаций обвинили президента в попытке дискредитировать волонтерское движение и участников войны.

2. Как так получилось, что Украина почти самая бедная страна при самом богатом президенте за всю историю?

За время работы Зеленского базовые экономические показатели не улучшились, а некоторые из них ухудшились. По итогам 2019 г. промышленное производство сократилось на 0,5% (в 2018 выросло на 3%). Торговое сальдо осталось отрицательным - 9,3 млрд долл в январе-ноябре 2019. Сельское хозяйство за год выросло на 1,1% (в 2018 - на 8,1%), строительство - на 20% (в 2018 г. - рост на 8,5%).

3. Медицина. Что касается реформы, скажите мне, пожалуйста, если лекарств качественных нет, раз доступных цен на лекарства нет, раз нормальных условий в больницах нет, если нормальных зарплат у врачей нет, какая это нафиг реформа?

По данным опроса КМИС (27-30 марта 2020 г.) 70% респондентов считают, что власть не является успешной в вопросе обеспечения доступности медицинских услуг для граждан. По данным Фонда Деминициатив и Центра Разумкова (6-11 декабря 2019 г.) лишь 9% граждан считают, что новая власть начала успешно осуществлять реформу здравоохранения. При этом, начиная с августа 2019 года, когда было сформировано правительство А. Гончарука, в Украине сменилось три министра здравоохранения.

4. По поводу дорог - мне нечего сказать, потому что нет дорог.

В сфере строительства дорог новая власть продолжила использовать инструменты, введенные министром инфраструктуры Владимиром Омеляном. В частности, было сохранено финансирование Дорожного Фонда, который действует с 2018 года. В 2020 году размер Фонда составил 69 млрд грн. Также с 1 марта в Украине стартовала программа "Большая стройка", которая предусматривает капитальный ремонт и строительство дорог по всей стране. Однако качественно оценить результаты этой программы пока невозможно.

5. Наши принципы: снятие неприкосновенности с депутатов.

3 сентября 2019 г. народные депутаты приняли закон №27-IX о снятии депутатской неприкосновенности. Однако процедура привлечения депутатов к ответственности остается избыточно осложненной и отличается от процедуры для обычных граждан. В частности, открыть производство против народного депутата может только генеральный прокурор и именно с ним потребуется согласовывать большинство действий следователей.

6. Закон об импичменте. Закон об отзыве депутата.

10 сентября 2019 г. был принят закон №39-IX, регулирующий процедуру импичмента президента. Закон об отзыве депутата принят не был.

Отметим, что процедура импичмента в Украине - единственный закон, который требует не конституционного большинства, а трех четвертей голосов народных избранников.

7. Помните ли вы такое слово, как люстрация?

21 мая В. Зеленский назначил главой Администрации президента Богдана, который ранее работал в должности уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Азарова, а следовательно, попадал под действие закона об очищении власти. Другой пример - Тигипко, который также работал в правительстве Азарова и с которым власть вела переговоры о возможном назначении во властные структуры. Это же касается и переговоров с Хорошковским, который был главой СБУ во времена президента Януковича. Факт переговоров подтвердил предыдущий премьер-министр Украины Гончарук.

8. Почему все ваши люди имеют обе руки?

В. Зеленскому не удалось избежать коррупционных скандалов, связанных с его окружением. Так, народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал видео и передал другие материалы в НАБУ, в которых обвинил председателя Офиса президента Ермака и его брата в коррупции и торговле государственными должностями. Несмотря на значительный общественный резонанс, Зеленский публично не отреагировал на это дело. Правоохранители зарегистрировали соответствующие производства.

9. По поводу господина Коломойского, я вам сразу скажу, все люди, которые нарушают закон, все Свинарчуки, Гладковские, и если среди них будет потом Коломойский, все сядут за решетку.

В первый год президента Зеленского громких коррупционных посадок не произошло. Новой власти не удалось доказать причастность топ-чиновников к коррупционным действиям. Отсутствие прогресса в этих вопросах стало одной из причин отставки генпрокурора Рябошапки. По поводу Гладковского, то в октябре 2019 г. он был задержан и ему сообщено подозрение в злоупотреблении служебным положением. Суд арестовал чиновника, однако после уплаты судебного залога А. Гладковский вышел из-под ареста.

10. По поводу войны: мы сделаем все, чтобы ее закончить... И что касается главнокомандующего, господин Порошенко, сейчас война. И вы мне задаете такие вопросы, на которые сами должны отвечать: почему война до сих пор не закончилась. Вот такой вы главнокомандующий, спасибо вам за все, что вы сделали.

Вопрос войны стал одним из приоритетов работы В. Зеленского. В декабре 2019 г. в Париже состоялась встреча Нормандской четверки, на отдельных участках были разведены войска (в районе Золотого), проведено несколько обменов пленными. Однако боевые действия продолжаются: только с начала 2020 г. в результате обстрелов погибли 45 военных. При этом только 12% граждан считают успешными действия властей в вопросе решения конфликта на Донбассе (опрос КМИС, 27-30 марта 2020).

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