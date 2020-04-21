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Espreso.tvЭкономикаКомпания Ferrexpo за 2019 год уплатила более 3,6 млрд грн налогов и сборов

Компания Ferrexpo за 2019 год уплатила более 3,6 млрд грн налогов и сборов

Предприятия Компании Ferrexpo (Полтавский, Еристовский и Белановский ГОКи) по итогам января-декабря месяцев 2019 года перечислили более 3,6 млрд. грн налогов и сборов в бюджеты разных уровней, что более, чем за аналогичный период 2018 года

Согласно структуры платежей предприятий, за отчетный период Полтавский ГОК (ПГОК, Ferrexpo Poltava Mining, FPM, входящий в Ferrexpo) перечислил в бюджет Украины налогов и взносов на сумму более 2887,0 млн. грн, Еристовский ГОК (ЕГОК, Ferrexpo Yeristovo Mining, FYM, входящий в Ferrexpo) – более 677,2 млн. грн, Белановский ГОК (БГОК, Ferrexpo Belanovo Mining, FBM, входящий в Ferrexpo) – более 14,9 млн. грн.

Полтавский ГОК в местный бюджет уплатил более 295,0 млн. грн, в областной – более 350,0 млн. грн, в государственный бюджет Украины – более 1911,0 млн. грн (12%, 14% и 74% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 332,0 млн. грн. 

Еристовский ГОК в местный бюджет перечислил более 82,5 млн. грн, в областной – более 104,6 млн. грн, в государственный – более 421,1 млн. грн (14%, 17% и 69% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 69,0 млн. грн.

Белановский ГОК уплатил в местный бюджет более 7,8 млн. грн, в областной – более 1,0 млн. грн, в государственный бюджет Украины – более 2,1 млн. грн (72%, 9% и 19% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 4,1 млн. грн.

За 12 месяцев 2019 года ПГОК заплатил налог на прибыль в размере более 1620,0 млн. грн, экологический налог – более 127,0 млн. грн, налог на землю – более 57,0 млн. грн., подоходный налог – более 303,0 млн. грн, другие налоги и сборы – более 33,0 млн. грн. Плата за пользование недрами составила более 417,0 млн. грн.

 Еристовский ГОК за аналогичный период заплатил экологический налог – более 39,0 млн. грн, НДФЛ – более 61,7 млн. грн, налог на прибыль – более 233,0 млн. грн, другие налоги и сборы – более 33,0 млн. грн. Плата за пользование недрами составила более 241,5 млн. грн.

Основными бюджетными отчислениями Белановского ГОКа за 12 месяцев прошлого года стали: земельный налог – более 4,9 млн. грн. и НДФЛ – более 4,3 млн. грн. 

Справка о компании:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.  Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2019 г. Компания произвела 10,5 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com

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