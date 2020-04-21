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Espreso.tvОбществоКличко назвал и.о. первого заместителя председателя КГГА на время отстранения Поворозника от дел

Кличко назвал и.о. первого заместителя председателя КГГА на время отстранения Поворозника от дел


фото: klichko.org
На время проведения следствия о возможной коррупции первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника, его обязанности будет исполнять Валентин Мондриевский

Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко на брифинге, передает Еспресо.TV .

"Городская власть открыта и всегда сотрудничает с правоохранительными органами в предотвращении коррупции. В расследовании дела о первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, в частности. Чтобы расследование было беспристрастным и не было упреков в каком-либо влиянии чиновника высокого ранга, которым является Поворозник, он написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования. Я считаю это правильным шагом. Поэтому отстранил его от исполнения обязанностей ", - заявил Кличко.

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Он добавил, что сейчас обязанности первого заместителя председателя КГГА выполняет Валентин Мондриевский.

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Виталий Кличко отметил, что ожидает оперативного и беспристрастного расследования от правоохранительных органов.

  • Напомним, 17 апреля первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник обратился к городскому голове Виталия Кличко с просьбой отстранить его от исполнения обязанностей на время проведения следствия по взяточничеству

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