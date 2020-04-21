Хачериди прокомментировал скандальное поведение в матче чемпионата Беларуси

21 апреля, 2020, 08:37

Украинский футболист брестского "Динамо" Евгений Хачереди извинился за удаление в чемпионате Беларуси

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Хачериди извинился перед игроком "Витебска" Диего Сантосом, который ударил пятой и заявил, что информация о том, что он хотел после игры ударить арбитра матча, не соответствует действительности.

"Удивлен записью в протоколе матча о том, что после игры я якобы в агрессивной форме пытался ударить арбитра в подтрибунном помещении. Этого не было и близко. Находясь в пылу эмоций, я совершил ошибку, отмахнувшись от соперника в неигровом эпизоде. В любом случае, я считаю своим долгом принести извинения игроку соперника Диего Сантосу за недостойное поведение, а также главному судье Сергею Чистову. я не хотел применять физическую силу к арбитру, просто высказал свое мнение по поводу его работы в этой встрече", - сказа Хачериди.

Вероятно, игрока ожидает дисквалификация, но о расторжении контракта с "Динамо", о котором сообщали СМИ, пока речь не идет.