Хачериди прокомментировал скандальное поведение в матче чемпионата Беларуси
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Хачериди извинился перед игроком "Витебска" Диего Сантосом, который ударил пятой и заявил, что информация о том, что он хотел после игры ударить арбитра матча, не соответствует действительности.
"Удивлен записью в протоколе матча о том, что после игры я якобы в агрессивной форме пытался ударить арбитра в подтрибунном помещении. Этого не было и близко. Находясь в пылу эмоций, я совершил ошибку, отмахнувшись от соперника в неигровом эпизоде. В любом случае, я считаю своим долгом принести извинения игроку соперника Диего Сантосу за недостойное поведение, а также главному судье Сергею Чистову. я не хотел применять физическую силу к арбитру, просто высказал свое мнение по поводу его работы в этой встрече", - сказа Хачериди.
Вероятно, игрока ожидает дисквалификация, но о расторжении контракта с "Динамо", о котором сообщали СМИ, пока речь не идет.
- Напомним, 18 апреля Евгений Хачереди заработал красную карточку и пенальти , который привел к поражению брестского "Динамо" в чемпионате Беларуси по футболу.
- 19 апреля СМИ сообщили, что "Динамо" из Бреста решило расторгнуть контракт с Хачереди , который был удален в матче чемпионата Беларуси и якобы пытался побить арбитра.
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