Годовщина избрания Зеленского президентом: экс-заместитель генпрокурора Виктор Чумак в стриме с Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР

21 апреля, 2020, 14:00

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Годовщина избрания Зеленского президентом, дело Трубы, Ермака, Черновол. Причины отставки Рябошапки.

Об этом всём будет говорить ведущий Сергей Руденко с экс-заместителем генерального прокурора Виктор Чумак.

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