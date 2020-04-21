 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГодовщина избрания Зеленского президентом: экс-заместитель генпрокурора Виктор Чумак в стриме с Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР

Годовщина избрания Зеленского президентом: экс-заместитель генпрокурора Виктор Чумак в стриме с Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР

Смотрите прямо сейчас

Годовщина избрания Зеленского президентом, дело Трубы, Ермака, Черновол. Причины отставки Рябошапки.

Об этом всём будет говорить ведущий Сергей Руденко с экс-заместителем генерального прокурора Виктор Чумак.

Смотрите на наших платформах в Фейсбук и YouTube с 14:00.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 апреля, 2020 вторник

больше новостей

21 апреля, 2020 вторник

20 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать