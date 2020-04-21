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Espreso.tvСпортФутболист "Динамо" удивлен, что в клубе оказались лишними чемпионы мира

Футболист "Динамо" удивлен, что в клубе оказались лишними чемпионы мира


фото: Getty Images
Защитник "Динамо" Денис Попов удивлен, что "Динамо" оказались не нужными чемпионы мира U20 Владислав Супряга и Сергей Булеца

Об этом Попов заявил в шоу "Бомбардир" на YouTube.

По мнению Попова, вместе с Булецей и Супрягой летом 2019 г. стал победителем молодежного чемпионата мира U20, "Динамо" зря отпустило таким квалифицированных футболистов в аренду.

"Был удивлен, почему отпустили Булецу и Супрягу. Сильные игроки. Значит увидели, что им надо там играть. Как футболист Супряга хорош. Когда у него пойдет конкретно. Но он может и затеряться в игре. Видите, в матче с "Динамо" выстрелил . Тоже молодец. Доказал? Доказал", - сказал Попов.

Супряга и Булеца принадлежат "Динамо", но выступают на правах аренды за "Днепр-1".

  • Напомним, 15 апреля стало известно, что Денис Попов попал в сферу интересов итальянского "Милана".

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