COVID-19: франковские городские больницы приостановили госпитализацию пациентов - медучреждения переполнены

21 апреля, 2020, 22:49

Большое количество медицинских работников также заболели коронавирусом

В Ивано-Франковской области зарегистрировано 556 случаев заражения людей коронавирусной инфекцией. 27 человек уже выздоровели, об этом пишет ивано-франковский сайт "Версии ".

В области есть самое высокое число летальных исходов - 37.

По состоянию на 9:00 ч 21 апреля в Ивано-Франковской ОТО 121 подтвержденный результат COVID-19. 14 человек, у которых подтверждено заболевание ПЦР-тестом, умерло.

Такие данные обнародовали медики во время оперативного совещания городского главы.

"В пятницу мы попросили приостановить госпитализацию в наши заведения, потому что они реально переполнены. Также большое количество врачей и медицинских сестер являются больными", - пояснила Мария Бойко, начальник управления здравоохранения.

Пока пациентов госпитализируют в инфекционную больницу и районные учреждения вокруг города Ивано-Франковска. Потому что 35-40% людей, которые обращаются в центральную городскую клиническую больницу, или первую городскую клиническую больницу - из районов.

В реанимации городских учреждений в тяжелых состояниях находятся 15 человек. На ИВЛ нет ни одного пациента, однако, на кислородном обеспечении сейчас находится 48 пациентов.

"Кислородная терапия дает положительные результаты, эти пациенты с меньшей вероятностью попадают в реанимацию", - пояснила Бойко.

Лечение одного пациента в день обходится от 300 до 6500 гривен, в зависимости от тяжести состояния. Кроме того, с сегодняшнего дня в городе начинают тестировать собственной системой ПЦР-тестов. Это позволит увеличить количество выявления положительных результатов.