Чемпион мира по футболу отказался от снижения заоблачной зарплаты

21 апреля, 2020, 15:15

Самый высокооплачиваемый футболист лондонского "Арсенала" Месут Озил не принял предложение клуба о снижении зарплаты

Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, еще два футболиста лондонского "Арсенала" также отказались сокращать зарплаты на 12,5%. 31-летний Озил является самым высокооплачиваемым игроком лондонского клуба, в неделю он зарабатывает 350 тыс. фунтов.

Руководство "Арсенала" объявило о сокращении зарплат игроков и тренерского штаба на 12,5%, при этом клуб сможет вернуть разницу при достижении определенных целей в случае, если сезон восстановится и будет доигран.

В текущем сезоне Месут Озил провел 23 матча, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 17,5 млн евро.