Бюджет 2020 еще раз пересмотрят - Немчинов

21 апреля, 2020, 17:00

Министр Кабинета министров Олег Немчинов рассчитывает, что государственный бюджет на 2020 год в будущем еще раз пересмотрят

Об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Средства, которые в этом году были предусмотрены на секретариат правительства, они все нужны. Там все - от обновления программного обеспечения и закупки нужных копировальных машин к ремонтным работам, режимно-секретных работ и поддержке Украинской академии лидерства. Это очень трудное решение, но, не сократив свои расходы, как можно объяснять, что сокращаются расходы на культуру, образование и спорт? Мы надеемся, что будет еще, как минимум, один пересмотр бюджета, и я надеюсь на положительный просмотр. Сейчас бюджет секретариата Кабмина - это бюджет выживания", - сказал Немчинов.

На вопрос о завершении реформирования директоратов в центральных органах исполнительной власти, министр констатировал, что с этим есть проблемы.

"Мы даже перед нашими европейскими партнерами имели обязательства по созданию определенного количества директоратов, но мы это остановили с очень объективных причин. В конкретной настоящей коронавирусной ситуации мы ничего не можем делать, потому что мы должны потратить достаточно серьезные средства на проведение конкурсов и на фонд оплаты труда. Мы пошли на то, чтобы средства, которые у нас были по экономии на оплату специалистов по вопросам реформ, использовать на другие нужды ", - добавил он.

Немчинов отметил, что показатель по созданию еще 70 директоратов во втором полугодии 2020 правительство не выполнит.

"С 2021 года предполагается, что будет полностью общая бюджетная программа, и таким образом мы сможем завершить формирование директоратов", - отметил министр.

Напомним, в поддержанных Верховной Радой недавно изменениях в государственный бюджет на 1,9 млрд грн сокращены расходы на деятельность Кабинета Министров.