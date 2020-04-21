Белановский ГОК Константина Жеваго оказал помощь Кременчугской больнице в борьбе с пандемией COVID-19

21 апреля, 2020, 09:52

Белановский горно-обогатительный комбинат, входящий в группу компаний Константина Жеваго FERREXPO, передал первую партию помощи больнице интенсивного лечения "Кременчугская"

Медики медицинского учреждения "Кременчугская" получили приборы для инфузионных растворов, одноразовые медицинские емкости и пробирки, шприцы, иглы. А также - средства индивидуальной защиты.

"Мы передаем первую партию. Это шприцы, различные средства для ухода за больными, это 15 тысяч масок. Хочу подчеркнуть еще раз - это только первая партия", - отметил генеральный директор Белановского ГОКа Юрий Химич.

Белановский горно-обогатительный комбинат и другие предприятия группы компаний FERREXPO Константина Жеваго постоянно следят за ситуацией с противодействием распространению коронавируса в регионе. И оперативно реагируют на запросы медиков.

Как отметил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов: "Общая сумма, на которую поставлено фактически этого оборудования, - 21,5 миллиона гривень. И как анонсировала компания FERREXPO - это только начало, первый этап. Средства фактически уже выделены. Они уже есть в наличии. Основная проблема - приобрести то, что у нас в дефиците. Как и во всем мире ".

FERREXPO Константина Жеваго будет бессрочно оказывать помощь медучреждениям в борьбе с пандемией COVID-19 в пределах общего бюджета - 2,5 млн долларов США.