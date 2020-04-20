Во времена пандемии случается разное, - Шмыгаль заявил об отмене видеоконференции с Меркель

20 апреля, 2020, 16:13

Переговоры в видеорежиме между премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и канцлером ФРГ Ангелой Меркель отложены

Об этом сообщил премьерминистр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале .

"Перенесли видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель. К сожалению, у коллеги возникли непредвиденные неотложные дела. Мы с пониманием к этому относимся, ведь во времена пандемии случается разное. Договорились перенести встречу на удобное для обеих сторон время", - говорится в сообщении.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт подтвердил эту информацию, передает Укринформ .

"Видеоконференция, запланированная на сегодня с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, перенесена на более позднюю дату из соображений планирования", - сказал Зайберт.

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