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Espreso.tvОбществоВ Зоне отчуждения и на Житомирщине ситуация с пожарами не изменилась

В Зоне отчуждения и на Житомирщине ситуация с пожарами не изменилась


фото: Укрінформ
По состоянию на 7 утра понедельника в Житомирской области продолжается тушение отдельных очагов пожаров на территории двух лесничеств, в зоне отчуждения в Киевской области – на территории пяти лесничеств

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В Зоне отчуждения тушат пожары на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 4 очагов (с. Корогод, с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и одного торфяника в очагах, пройденных огнем.

В Житомирской области, где 16 апреля вблизи с. Рудня и с. Выступовичи на территории Виступовицького лесничества произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки, тушат отдельные очаги тления травяного настила, пеньков и древесины.

Радиационная обстановка по Киеву и Киевской области в пределах нормы.

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