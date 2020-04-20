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Espreso.tvОбществоВ ВСУ зафиксировали еще три случая заболевания коронавирус

В ВСУ зафиксировали еще три случая заболевания коронавирус

В Вооруженных силах Украины подтвердили еще 3 случая инфицирования коронавируса

Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ в Facebook.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Двое больных находятся в учреждениях здравоохранения (Хмельницкая городская больница - 1 работник ВС Украины, Житомирский госпиталь - 1 военнослужащий), во Львовской области - 1 военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы ", - говорится в сообщении.

В ВСУ зарегистрировано уже 35 случаев заболевания COVID-19, из них 2 человека выздоровели и 2 летальных случая. На изоляции и самоизоляции находятся 309 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 38 человек.

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