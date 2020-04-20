В Украине зафиксировали 5710 случаев коронавируса
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facеbook.
Всего в Украине исследовано 58093 проб на новую коронавирусной инфекции методом ПЦР.
В течение 19 апреля получено 261 уведомления о новых подтвержденных случаях.
В общем случаи подтверждено:
Винницкая обл. - 330 случаев (18 выздоровели)
Волынская обл. - 158 случаев (13 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 118 случаев (9 выздоровели)
Донецкая обл. - 16 случаев (6 выздоровели)
Житомирская обл. - 226 случаев (1 выздоровел)
Закарпатская обл. - 196 случаев (16 выздоровели)
Запорожская обл. - 134 случая (17 выздоровели)
Ивано-Франковская область - 512 случаев (27 выздоровели)
м. Киев - 850 случаев (33 выздоровели)
Киевская обл. - 333 случая (26 выздоровели)
Кировоградская обл. - 246 случаев (17 выздоровели)
Львовская обл. - 253 случая (22 выздоровели)
Луганская обл. - 24 случая (3 выздоровели)
Николаевская обл. - 37 случаев;
Одесская обл. - 137 случаев;
Полтавская обл. - 63 случая (10 выздоровели)
Ровенская обл. - 312 случаев (21 выздоровели)
Сумская обл. - 83 случая (10 выздоровели)
Тернопольская обл. - 414 случаев (34 выздоровели)
Харьковская обл. - 73 случая (2 выздоровели)
Херсонская обл. - 63 случая (7 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 49 случаев (5 выздоровели)
Черкасская обл. - 165 случаев (28 выздоровели)
Черновицкая обл. - 906 случаев (31 выздоровел)
Черниговская обл. - 12 случаев (3 выздоровели).
На амбулаторном лечении 3800 пациентов, из них 283 ребенка. Всего госпитализированы 1910 человек, из них 91 ребенок.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 151 человек, из них 80 мужчин и 71 женщина. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 359 человек уже выздоровели, из них 17 детей, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine.
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-