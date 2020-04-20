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Espreso.tvОбществоВ Украине зафиксировали 5710 случаев коронавируса

В Украине зафиксировали 5710 случаев коронавируса

В Украине по состоянию на 20 апреля подтверждено 5710 случая COVID-19

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facеbook.

Всего в Украине исследовано 58093 проб на новую коронавирусной инфекции методом ПЦР.

В течение 19 апреля получено 261 уведомления о новых подтвержденных случаях.

В общем случаи подтверждено:

Винницкая обл. - 330 случаев (18 выздоровели)

Волынская обл. - 158 случаев (13 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 118 случаев (9 выздоровели)

Донецкая обл. - 16 случаев (6 выздоровели)

Житомирская обл. - 226 случаев (1 выздоровел)

Закарпатская обл. - 196 случаев (16 выздоровели)

Запорожская обл. - 134 случая (17 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 512 случаев (27 выздоровели)

м. Киев - 850 случаев (33 выздоровели)

Киевская обл. - 333 случая (26 выздоровели)

Кировоградская обл. - 246 случаев (17 выздоровели)

Львовская обл. - 253 случая (22 выздоровели)

Луганская обл. - 24 случая (3 выздоровели)

Николаевская обл. - 37 случаев;

Одесская обл. - 137 случаев;

Полтавская обл. - 63 случая (10 выздоровели)

Ровенская обл. - 312 случаев (21 выздоровели)

Сумская обл. - 83 случая (10 выздоровели)

Тернопольская обл. - 414 случаев (34 выздоровели)

Харьковская обл. - 73 случая (2 выздоровели)

Херсонская обл. - 63 случая (7 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 49 случаев (5 выздоровели)

Черкасская обл. - 165 случаев (28 выздоровели)

Черновицкая обл. - 906 случаев (31 выздоровел)

Черниговская обл. - 12 случаев (3 выздоровели).

На амбулаторном лечении 3800 пациентов, из них 283 ребенка. Всего госпитализированы 1910 человек, из них 91 ребенок.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 151 человек, из них 80 мужчин и 71 женщина. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 359 человек уже выздоровели, из них 17 детей, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

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