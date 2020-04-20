 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украине за сутки коронавирус подтвердили в 43 медиков

В Украине за сутки коронавирус подтвердили в 43 медиков


фото: reuters
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что за прошлые сутки заражение коронавирусом подтвердили в 43 медицинских работников

Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"За прошедшие сутки на коронавирус заболела 261 человек, из них 16 детей и 43 медработники, 78 человек госпитализированы. Зафиксировано 10 летальных случаев, но 12 пациентов выздоровели", - сказал Степанов.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 апреля, 2020 понедельник

19 апреля, 2020 воскресенье

больше новостей

20 апреля, 2020 понедельник

19 апреля, 2020 воскресенье

18 апреля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать