В Украине за сутки коронавирус подтвердили в 43 медиков

20 апреля, 2020, 10:20

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что за прошлые сутки заражение коронавирусом подтвердили в 43 медицинских работников

Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"За прошедшие сутки на коронавирус заболела 261 человек, из них 16 детей и 43 медработники, 78 человек госпитализированы. Зафиксировано 10 летальных случаев, но 12 пациентов выздоровели", - сказал Степанов.

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