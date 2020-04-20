В Украине за сутки коронавирус подтвердили в 43 медиков
20 апреля, 2020, 10:20
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что за прошлые сутки заражение коронавирусом подтвердили в 43 медицинских работников
Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"За прошедшие сутки на коронавирус заболела 261 человек, из них 16 детей и 43 медработники, 78 человек госпитализированы. Зафиксировано 10 летальных случаев, но 12 пациентов выздоровели", - сказал Степанов.
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