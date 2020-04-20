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Espreso.tvОбществоВ России заблокировали сайт Минреинтеграции оккупированных территорий Украины

В России заблокировали сайт Минреинтеграции оккупированных территорий Украины

Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры РФ заблокировал сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

Об этом сообщает пресс-центр Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Претензии российских властей вызвала новость о сокрытии больных COVID-19 в Крыму и на оккупированной части Донбасса. Россию обеспокоили данные с временно оккупированных ею украинских территорий о дефиците тестов, о том, что проверки там проходят только «чиновники» российских оккупационных администраций и военные.

При этом, Роскомнадзор и Генпрокуратура РФ продолжают игнорировать информацию о летальных случаях в ОРДЛО и информацию от представителей оккупационной российской администрации в Крыму о том, что российское Минобороны планирует больных на коронавирус военных размещать в Севастополе.

Интересно, что ситуация с сайтом Минреинтеграции - это первый случай блокировки Генпрокураторой РФ государственного сайта другой страны.

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