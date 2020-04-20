В России участники митинга против карантина забросали силовиков камнями

Об этом сообщают российские СМИ.

Протестующие забросали сотрудников полиции камнями и кусками асфальта. По меньшей мере четыре человека были задержаны.

Инициатором митинга был известен в Северной Осетии активист Вадим Чельдиев, который не признает опасность коронавируса. Он задержан в рамках расследования уголовного дела по статье «о распространении ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни».

Во Владикавказе начались жесткие задержания, а в ОМОН полетели камни. Видео: «Юг. МБХ медиа » pic.twitter.com/pebF1QbawR - МБХ Медиа (@MBKhMedia) April 20, 2020

Владикавказ. Люди забрасывают ОМОН камнями. Видео: «Юг. МБХ медиа » pic.twitter.com/oTmtKzGbTN - МБХ Медиа (@MBKhMedia) April 20, 2020