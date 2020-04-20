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Espreso.tvМирВ России участники митинга против карантина забросали силовиков камнями

В России участники митинга против карантина забросали силовиков камнями


фото: Російські ЗМІ
В столице Северной Осетии Владикавказе (Россия) сотрудники ОМОНа вытеснили участников акции протеста против самоизоляции с площади перед зданием республиканской администрации

Об этом сообщают российские СМИ.

Протестующие забросали сотрудников полиции камнями и кусками асфальта. По меньшей мере четыре человека были задержаны.

Инициатором митинга был известен в Северной Осетии активист Вадим Чельдиев, который не признает опасность коронавируса. Он задержан в рамках расследования уголовного дела по статье «о распространении ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни».

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