В России участники митинга против карантина забросали силовиков камнями
Об этом сообщают российские СМИ.
Протестующие забросали сотрудников полиции камнями и кусками асфальта. По меньшей мере четыре человека были задержаны.
Инициатором митинга был известен в Северной Осетии активист Вадим Чельдиев, который не признает опасность коронавируса. Он задержан в рамках расследования уголовного дела по статье «о распространении ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни».
Во Владикавказе начались жесткие задержания, а в ОМОН полетели камни. Видео: «Юг. МБХ медиа » pic.twitter.com/pebF1QbawR- МБХ Медиа (@MBKhMedia) April 20, 2020
Владикавказ. Люди забрасывают ОМОН камнями. Видео: «Юг. МБХ медиа » pic.twitter.com/oTmtKzGbTN- МБХ Медиа (@MBKhMedia) April 20, 2020
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