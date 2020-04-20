В Польше задержали фейкового "генерала украинской Нацгвардии" с арсеналом оружия
Об этом сообщает Укринформ .
Так называемый украинский генерал на самом деле не является украинским и не имеет украинского гражданства. Насколько известно полиции, он немец.
По информации полиции, правоохранители заинтересовались информацией из окружения футбольных хулиганов о мужчине, который называет себя военнослужащим из Украины в ранге генерала. В результате обысков у него дома вблизи Познани выявлено 27 экземпляров оружия, почти треть из которых оказалась пригодной к боевому применению.
Остальные единиц оружия и гранат были хорошо сделанными копиями. Среди арсенала оружия обнаружен также информационные таблички на украинском языке с надписями о необходимости хранения оружия чистой.
Полиция задержала человека 16 апреля в городе Казимеж на юго-востоке страны. Одет он был в украинский военный мундир с эмблемами Национальной гвардии Украины и шевронами украинских флагов.
Польские правоохранители отмечают, что человек должен был зарегистрировать часть оружия, а остальные вообще не имел права хранить дома.
Полиция предъявила мужчине обвинения в нелегальном владении оружием и издевательстве над членами своей семьи. Его временно арестовали на три месяца. Фейковому "украинскому генералу" грозит до восьми лет заключения.
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