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Espreso.tvОбществоВ Киеве водитель такси Bolt сбил мотоциклиста

В Киеве водитель такси Bolt сбил мотоциклиста

В Дарницком районе Киева на Днепровской набережной автомобиль такси сбил мотоциклиста

Об этом сообщают Стражи Эспрессо .

По предварительным данным, водитель такси Bolt поворачивая направо во двор дома не пропустил мотоцикл Mustang.

В результате столкновения водитель мотоцикла получил тяжелые травмы и был госпитализирован медиками скорой. Обстоятельства происшествия выясняет следственная группа.

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