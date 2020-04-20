В Киеве водитель такси Bolt сбил мотоциклиста

20 апреля, 2020, 19:48

В Дарницком районе Киева на Днепровской набережной автомобиль такси сбил мотоциклиста

Об этом сообщают Стражи Эспрессо .

По предварительным данным, водитель такси Bolt поворачивая направо во двор дома не пропустил мотоцикл Mustang.

В результате столкновения водитель мотоцикла получил тяжелые травмы и был госпитализирован медиками скорой. Обстоятельства происшествия выясняет следственная группа.