В Киеве водитель такси Bolt сбил мотоциклиста
20 апреля, 2020, 19:48
В Дарницком районе Киева на Днепровской набережной автомобиль такси сбил мотоциклиста
Об этом сообщают Стражи Эспрессо .
По предварительным данным, водитель такси Bolt поворачивая направо во двор дома не пропустил мотоцикл Mustang.
В результате столкновения водитель мотоцикла получил тяжелые травмы и был госпитализирован медиками скорой. Обстоятельства происшествия выясняет следственная группа.
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