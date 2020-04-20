В Бразилии президент вышел на митинг против карантина
20 апреля, 2020, 08:26
Президент Бразилии Жаир Болсонару присоединился к митингу в столице страны, где призывали положить конец карантинным ограничениям
Об этом сообщает CNN.
На митинге также предлагали захватить Конгресс и Верховный Суд. Последние поддерживают введение карантина и соблюдение социальной изоляции.
Во время протеста Болсонару не носил маску, несколько раз кашлял и разговаривал с сотнями поклонников.
Президент Бразилии отрицает опасность от коронавируса. Несколько недель назад он уволил министра здравоохранения, который призвал к введению мер по социальной изоляции граждан.
Сейчас в Бразилии зарегистрировали почти 39 тысяч заражений коронавирусом и 2462 летальных случая.
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