Сутки на Донбассе: оккупанты шесть раз нарушили режим тишины
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия. Украинские защитники, знакомы с коварной тактикой захватчиков, с помощью штатных огневых средств заставили оккупационные войска прекратить преступную активность.
Подавляющее большинство нарушений режима "Тишины" были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Здесь из миномета калибра 82 мм захватчики обстреляли наших защитников вблизи поселка Пески.
Гранатометы различных систем оккупанты применили по позициям Объединенных сил рядом с городом Марьинка.
У Широкино, что на Приазовье, российские наемники вечером дважды открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а вблизи села Павлополь была замечена активность вражеских снайперов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие против защитников Луганского.
Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ за прошедшие сутки не было.
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