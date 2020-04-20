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Espreso.tvОбществоСутки на Донбассе: оккупанты шесть раз нарушили режим тишины

Сутки на Донбассе: оккупанты шесть раз нарушили режим тишины


фото: Укрінформ
На Пасху российско-оккупационные войска, несмотря на установленный на Донбассе режим всеобъемлющего и бессрочного прекращения огня, шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия. Украинские защитники, знакомы с коварной тактикой захватчиков, с помощью штатных огневых средств заставили оккупационные войска прекратить преступную активность.

Подавляющее большинство нарушений режима "Тишины" были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Здесь из миномета калибра 82 мм захватчики обстреляли наших защитников вблизи поселка Пески.

Гранатометы различных систем оккупанты применили по позициям Объединенных сил рядом с городом Марьинка.

У Широкино, что на Приазовье, российские наемники вечером дважды открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а вблизи села Павлополь была замечена активность вражеских снайперов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие против защитников Луганского.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ за прошедшие сутки не было.

 

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