"Демсокира" требует демонтировать памятник советскому генералу Ватутину

20 апреля, 2020, 17:54

Активисты "Демократической сокиры" требуют демонтировать памятник советскому генералу Ватутину в Киеве

Об этом сообщает пресс служба "Демократической cокиры".

"В течение прошлой недели в партийном приложении" Демократической сокиры "проходило голосование по поводу памятника советскому генералу Ватутину. Он расположен возле Верховной Рады. 85,5% сторонников "ДемСокиры" выступили за то, чтобы демонтировать памятник советскому генералу", - говорится в сообщении.

В организации подали петицию в Киевский городской совет с требованием демонтировать памятник. Сейчас за петицию подано 6434 подписи из 10 тыс. необходимых.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb