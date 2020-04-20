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Espreso.tvОбщество"Демсокира" требует демонтировать памятник советскому генералу Ватутину

"Демсокира" требует демонтировать памятник советскому генералу Ватутину


фото: Facebook "Демократичної сокири"
Активисты "Демократической сокиры" требуют демонтировать памятник советскому генералу Ватутину в Киеве

Об этом сообщает пресс служба "Демократической cокиры".

"В течение прошлой недели в партийном приложении" Демократической сокиры "проходило голосование по поводу памятника советскому генералу Ватутину. Он расположен возле Верховной Рады. 85,5% сторонников "ДемСокиры" выступили за то, чтобы демонтировать памятник советскому генералу", - говорится в сообщении.

В организации подали петицию в Киевский городской совет с требованием демонтировать памятник. Сейчас за петицию подано 6434 подписи из 10 тыс. необходимых.

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  • Ватутин в Красной Армии воевал против УНР и повстанцев Холодного Яра. В 1939 году был начальником штаба Украинского фронта. Во время Второй мировой войны командовал Северо-Западным фронтом. В феврале 1944 года Ватутина смертельно ранили бойцы УПА. В 1948 году ему установили памятник в Киеве.

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