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Espreso.tvОбществоПолицейские задержали киевлянина, который стрелял в прохожих

Полицейские задержали киевлянина, который стрелял в прохожих


фото: Укрінформ
В столице полицейские задержали киевлянина, который стрелял в прохожих

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"К Соломенскому управлению полиции обратилась жительница столицы и сообщила о том, что на улице Академика Стражеско слышны выстрелы. По указанному адресу немедленно выехали патрульные полицейские. В ходе проведения следственных действий правоохранители узнали, что из окна третьего этажа стрелял мужчина, проживающий в одной из квартир ", - говорится в сообщении.

Мужчина отказался добровольно впускать в квартиру полицию. Они попали туда при поддержке сотрудников полка полиции особого назначения №1, где во время проведения обыска обнаружили травматический пистолет.

"Чтобы скрыть свою причастность к событию, правонарушитель закопал оружие в вазон с растениями. В дальнейшем пистолет, а также три стреляные гильзы из-под резиновых пуль, которые нашли у подъезда дома, эксперты изъяли и направили на проведение баллистической экспертизы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 41-летний задержанный ранее отбывал наказание за нанесение тяжких телесных повреждений. Его задержали в порядке в. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Силовики открыли дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Нарушителю грозит до семи лет заключения.

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