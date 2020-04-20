На Житомирщине коронавирус обнаружили в 6-месячного ребенка
Об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook.
Два случая заражения зафиксировали в Коростене: мальчик 6-ти месяцев и мальчик 7-ми лет.
Кроме того, 5 заражений подтвердили в областном центре. Инфицированным мужчинам от 20 до 68 лет.
В Бердичеве заболели женщина и мужчина, которым 79 и 68 лет соответственно.
Также два случая заражения подтвердили в Хорошковском районе области 40-летняя и 21-летняя женщины.
Еще четыре случая зарегистрировали в селах области, среди них 11-летний мальчик.
Со времени первого зарегистрированного случая в области насчитали 226 инфицированных лиц. Больше всего в Житомире – 59 человек, также 56 больных в Коростене и 43 в Бердичеве.
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