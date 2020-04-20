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Espreso.tvОбществоКонстантин Жеваго активно поддерживает медучреждения Полтавщины в борьбе с коронавирусом

Константин Жеваго активно поддерживает медучреждения Полтавщины в борьбе с коронавирусом

Группа компаний FERREXPO и ФК "Ворскла" Константина Жеваго уже потратили 21,5 млн грн для обеспечения медицинских учреждений Полтавщины в борьбе с коронавирусом COVID-19

Города Кременчуг, Горишни Плавни и Полтава поочередно встретили машины с помощью от компании Константина Жеваго FERREXPO медучреждениям региона в борьбе с COVID 19. На этот раз "Ворскла" доставила медицинские средства и препараты в Полтавскую областную клиническую инфекционную больницу.

"Здесь 21 наименования продукции. Продукция, которая крайне нужна медицинская. Изделия медицинского назначения, как вы видите: шприцы, капельницы, соответствующие системы для забора биологического материала. Это сегодня очень важно. Такая поддержка крупных частных предприятий дает возможность нам четко и уверенно двигаться и развиваться", - заявил директор департамента здравоохранения ОГА Полтавщины Виктор Лысак.

Футбольный клуб "Ворскла" Константина Жеваго с начала пандемии уже дважды доставлял грузы в Полтавскую областную клиническую инфекционную больницу. Среди оборудования - это мониторы пациента, инфузионные насосы, полиуретаново-силиконовые перчатки и фильтрующие маски.

Как отметил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов: "Общая сумма, на которую поставлено фактически это оборудование - 21,5 млн гривен. И как анонсировала компания FERREXPO - это только начало, первый этап. Средства фактически уже выделены. Они уже есть в наличии. Основная проблема - приобрести то, что у нас в дефиците. Как и во всем мире".

Компания FERREXPO будет бессрочно оказывать помощь медицинским учреждениям в борьбе с пандемией COVID-19 в пределах общего бюджета - 2,5 млн долларов США.

 

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