Константин Жеваго активно поддерживает медучреждения Полтавщины в борьбе с коронавирусом
Города Кременчуг, Горишни Плавни и Полтава поочередно встретили машины с помощью от компании Константина Жеваго FERREXPO медучреждениям региона в борьбе с COVID 19. На этот раз "Ворскла" доставила медицинские средства и препараты в Полтавскую областную клиническую инфекционную больницу.
"Здесь 21 наименования продукции. Продукция, которая крайне нужна медицинская. Изделия медицинского назначения, как вы видите: шприцы, капельницы, соответствующие системы для забора биологического материала. Это сегодня очень важно. Такая поддержка крупных частных предприятий дает возможность нам четко и уверенно двигаться и развиваться", - заявил директор департамента здравоохранения ОГА Полтавщины Виктор Лысак.
Футбольный клуб "Ворскла" Константина Жеваго с начала пандемии уже дважды доставлял грузы в Полтавскую областную клиническую инфекционную больницу. Среди оборудования - это мониторы пациента, инфузионные насосы, полиуретаново-силиконовые перчатки и фильтрующие маски.
Как отметил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов: "Общая сумма, на которую поставлено фактически это оборудование - 21,5 млн гривен. И как анонсировала компания FERREXPO - это только начало, первый этап. Средства фактически уже выделены. Они уже есть в наличии. Основная проблема - приобрести то, что у нас в дефиците. Как и во всем мире".
Компания FERREXPO будет бессрочно оказывать помощь медицинским учреждениям в борьбе с пандемией COVID-19 в пределах общего бюджета - 2,5 млн долларов США.
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