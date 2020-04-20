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Espreso.tvОбществоГосударственные границы Чехии могут закрыть на год

Государственные границы Чехии могут закрыть на год


фото: reuters
Государственные границы Чехии должны быть закрыты в течение года, чтобы предотвратить новую волну инфицирования коронавирусом

Об этом заявил президент страны Милош Земан, сообщает DW.

Отмечается, что президент посоветовал чехам провести летний отпуск на родине.

По его словам, границы надо закрыть, "чтобы не началась новая волна заражений из-за того, что туристы будут ездить в страны, где эпидемия еще не закончилась".

Чехия запретила въезд и выезд со своей территории в середине марта. Запрет не касается дальнобойщиков, медиков и некоторых других исключительных категорий работников.

С середины апреля правительство начало постепенно ослаблять ограничения, введенные из-за пандемии болезни COVID-19. Планируется, что до 8 июня большинство предприятий заработает в обычном режиме.

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