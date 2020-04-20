ДТЭК Ахметова "поздравил" Западную Украину с Пасхой рекордно высокими ценами на электричество
Об этом сообщает госпредприятие "Оператор рынка".
Бурштынский энергоостров включает в себя Закарпатскую область, большую часть Ивано-Франковской и Львовской областей, и есть отсоединенным от Объединенной Энергетической Системы (ОЭС) Украины и синхронизирован с европейской энергетической системой.
В ОЭС Украины, которая включает в себя все другие области Украины, цена составила 1104 грн или 38 евро за МВт * ч.
Несмотря на то, что понедельник 20 апреля в Украине является выходным днем после Пасхи и характеризуется низким спросом / потреблением электроэнергии, цены в Украине самые высокие в Европе. Для сравнения - неделю назад в понедельник после католической Пасхи в целом ряде европейских стран были отрицательные цены на электроэнергию.
Бурштынская ТЭС, которая входит в компанию "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова, контролирует 90% генерирующих мощностей Бурштынского энергоострова. Высокая цена в Бурштынском энергоострове держится с 15 апреля, с тех пор был заблокирован импорт электрической энергии, который создавал конкуренцию энергии, выработанной ДТЭК на территории БУОС. Поэтому цена электроэнергии в Бурштынском энергоострове держится на уровне в 2-5 раз выше, чем в соседних европейских странах.
В октябре 2019 Антимонопольный комитет Украины начал расследование о злоупотреблении монопольным положением компании "ДТЭК Западэнерго", но до сих пор не принял ни одного решения.
- В начале марта Секретариат Европейского энергетического сообщества присоединился к расследованию относительно возможного злоупотребления компанией ДТЭК своим монопольным положением путем блокирования импорта электроэнергии.
- На прошлой неделе ДТЭК остановил свои наиболее прибыльные угольные шахты "Павлоградуголь" и требует нового повышения цены электроэнергии на 20%.
- В прошлом году олигарх Ринат Ахметов за 200 млн евро купил виллу во Франции, которая является одной из самых дорогих в мире.
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