ДТЭК Ахметова "поздравил" Западную Украину с Пасхой рекордно высокими ценами на электричество

20 апреля, 2020, 13:35

20 апреля в Бурштынском энергоострове зафиксирована самая высокая цена электроэнергии на рынке на сутки вперед с начала апреля - 1677,84 грн за МВт * ч или 60 евро за МВт * ч в период базовой нагрузки (ровным графиком в течение суток)

Об этом сообщает госпредприятие "Оператор рынка".

Бурштынский энергоостров включает в себя Закарпатскую область, большую часть Ивано-Франковской и Львовской областей, и есть отсоединенным от Объединенной Энергетической Системы (ОЭС) Украины и синхронизирован с европейской энергетической системой.

В ОЭС Украины, которая включает в себя все другие области Украины, цена составила 1104 грн или 38 евро за МВт * ч.

Несмотря на то, что понедельник 20 апреля в Украине является выходным днем после Пасхи и характеризуется низким спросом / потреблением электроэнергии, цены в Украине самые высокие в Европе. Для сравнения - неделю назад в понедельник после католической Пасхи в целом ряде европейских стран были отрицательные цены на электроэнергию.

Бурштынская ТЭС, которая входит в компанию "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова, контролирует 90% генерирующих мощностей Бурштынского энергоострова. Высокая цена в Бурштынском энергоострове держится с 15 апреля, с тех пор был заблокирован импорт электрической энергии, который создавал конкуренцию энергии, выработанной ДТЭК на территории БУОС. Поэтому цена электроэнергии в Бурштынском энергоострове держится на уровне в 2-5 раз выше, чем в соседних европейских странах.

В октябре 2019 Антимонопольный комитет Украины начал расследование о злоупотреблении монопольным положением компании "ДТЭК Западэнерго", но до сих пор не принял ни одного решения.