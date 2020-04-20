Covid-19 способен похоронить нынешнюю Россию, - журналист Игорь Яковенко

20 апреля, 2020, 08:06

Вместо того чтобы финансово помогать страдающим от эпидемии коронавируса и экономического карантина обычным людям и предпринимателям руководство Российской Федерации во главе с Владимиром Путиным продолжает накапливать резервы, что способно вызвать нежелательные последствия. Кроме того, не до конца понятно каким образом страна выберется из кризиса

Об этом журналист, бывший депутат Госдумы России Игорь Яковенко заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая вышла на Еспресо.TV.

"Понятно что страны демократии - европейские страны, Соединенные Штаты Америки - несмотря на чудовищные совершенно потери, там тоже очень много глупостей наделано и они это сами признают, сами это знают, все восстановят. Там все зальют деньгами и под этот благословенный дождь долларовый, евровый и фунтов стерлинговый все вырастет. В России этого совершенно не происходит. В России Путин сидит и чахнет как Кощей "над златом", над своими 18 трлн, которые он накопил и дальше накапливает. Потрясающая вещь. Сейчас в России происходит не попытка помочь гражданам и бизнесу, а попытка накопить в этих условиях еще больше резервов. Для чего? На какой еще "черный день"? Какой еще может быть день "чернее" этого? Это просто инстинкт. Это глупость или жадность. Чего здесь больше, трудно сказать, но в любом случае это происходит", - отметил Яковенко.

Как следствие, добавил он, впереди россиянам следует быть готовыми к "очень тяжелым временам".

"Россию ждут очень тяжелые времена. Я не очень уверен, что Россия после всего этого, всей этой истории сможет как-то сохраниться. Разные могут быть сценарии, но один из этих сценариев очень тяжелый", - подчеркнул журналист.

"Пик коронавируса и пик обнищания - впереди. В России на сегодняшний момент у 60-70% населения вообще нет никаких сбережений. В условиях, когда резко упали доходы, фактически они исчезли у значительной части людей, ситуация когда они дойдут до такого состояния, что им просто не на что будет кормить семьи, эта ситуация она, видимо, к маю появится. Появится полностью, во всем своем объеме. Насколько это совпадет с тем моментом, когда можно будет отменить карантин, это вопрос. Если к этому времени отмена карантина не будет смертельной угрозой, то можна считать что Россия проскочила вот это узкое бутылочное горлышко идеального шторма, который на сегодняшний момент существует", - рассказал Игорь Яковенко.

"Если пиковая точка этих процессов будет разведена во времени, то Россия проскочит. Такой шанс есть. Если это сойдется, то будут очень серьезные проблемы. Потому что при всей покорности, при все закукленности россиян в ситуации, когда не на что будет кормить семьи, у людей просто исчезнет зомбированость телевизором, это совершенно очевидно, и

уменьшится страх перед полицейским насилием", - объяснил журналист.

Пока что же фактор угрозы насилия со стороны властей во время протестных акций в РФ слишком высок.

"Полицейское насилие (у нас - ред.) не сопоставимо совершенно. Сравнивать Россию с Украиной (в этом плане - ред.) не возможно, потому что в России 350 тыс. только нацгвардейцев, вооруженных бронетехникой и прочим, и еще огромное количество ФСОшников (ФСО или Федеральная служба охраны - ред.). Ресурсы подавления в России несоизмеримо большие, чем в Украине", - заявил Яковенко.

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