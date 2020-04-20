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Espreso.tvОбществоАксенов призвал россиян не ехать в Крым

Аксенов призвал россиян не ехать в Крым


фото: Окупаційна пресслужба Криму
Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов призвал россиян отказаться от поездок в Крым из-за угрозы коронавируса

Соответствующее обращение размещено на его странице в Facebook.

Аксенов напомнил об ограничительных мерах, принятых в Крыму из-за распространения коронавирусной инфекции.

"Работают сегодня только системообразующие предприятия. При этом предприятия сферы услуг и общественного питания, к сожалению, сегодня закрыты. Честно говоря, никогда не думал, что буду обращаться с таким призывом. Однако другого выхода нет. Я убедительно прошу всех наших граждан воздержаться от приезда на территорию Крыма, как в целях командировки, так и с целью отдыха. все крымские санатории и места отдыха закрыты ", - сказал Аксенов.

В минувшие выходные в управлении Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе сообщили, что возросло количество граждан, которые приезжают в Крым из России.

Оккупационные власти Крыма запретили размещение туристов на полуострове до 1 июня. Отменять или переносить брони номеров вынуждены как маленькие пансионаты, так и крупные отели.

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