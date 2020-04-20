Аксенов призвал россиян не ехать в Крым
Соответствующее обращение размещено на его странице в Facebook.
Аксенов напомнил об ограничительных мерах, принятых в Крыму из-за распространения коронавирусной инфекции.
"Работают сегодня только системообразующие предприятия. При этом предприятия сферы услуг и общественного питания, к сожалению, сегодня закрыты. Честно говоря, никогда не думал, что буду обращаться с таким призывом. Однако другого выхода нет. Я убедительно прошу всех наших граждан воздержаться от приезда на территорию Крыма, как в целях командировки, так и с целью отдыха. все крымские санатории и места отдыха закрыты ", - сказал Аксенов.
В минувшие выходные в управлении Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе сообщили, что возросло количество граждан, которые приезжают в Крым из России.
Оккупационные власти Крыма запретили размещение туристов на полуострове до 1 июня. Отменять или переносить брони номеров вынуждены как маленькие пансионаты, так и крупные отели.
Проверенная информация о коронавирус в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР