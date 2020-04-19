За сутки в украинской столице выявлено 31 новый случай COVID-19, из них 1 - летальный. Всего 801 больной

19 апреля, 2020, 12:20

В Киеве количество жителей, у которых лабораторно подтверждено заболевание коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось еще на 31 человека, один случай - летальный

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Еспресо.TV .

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось еще на 31 человека. Из них - четверо медиков. Один случай за минувшие сутки, к сожалению, - летальный. Всего в Киеве уже 801 подтвержденный случай заболевания Covid- 19 ", - написал мэр столицы на своей странице в воскресенье, 19 апреля 2020 года.

Он сообщил, что заболели: 18 женщин в возрасте от 29 до 76 лет, девочка 10 лет, а также 11 мужчин от 26 до 77 лет и мальчик 13 лет.

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"В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков", - отметил Кличко.

"Оставайтесь дома на Пасхальные праздники! Берегите себя и своих близких! Мы все преодолеем", - призвал городской голова.

По данным государственного Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 воскресенья, 19 апреля 2020 года, в Украине выявлено 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный .

347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новых случая.

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