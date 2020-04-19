 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗа сутки в украинской столице выявлено 31 новый случай COVID-19, из них 1 - летальный. Всего 801 больной

За сутки в украинской столице выявлено 31 новый случай COVID-19, из них 1 - летальный. Всего 801 больной

В Киеве количество жителей, у которых лабораторно подтверждено заболевание коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось еще на 31 человека, один случай - летальный

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Еспресо.TV .

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось еще на 31 человека. Из них - четверо медиков. Один случай за минувшие сутки, к сожалению, - летальный. Всего в Киеве уже 801 подтвержденный случай заболевания Covid- 19 ", - написал мэр столицы на своей странице в воскресенье, 19 апреля 2020 года.

Он сообщил, что заболели: 18 женщин в возрасте от 29 до 76 лет, девочка 10 лет, а также 11 мужчин от 26 до 77 лет и мальчик 13 лет.

Читайте также: Первые крупные очаги коронавируса в Украине. Инфографика

"В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков", - отметил Кличко.

"Оставайтесь дома на Пасхальные праздники! Берегите себя и своих близких! Мы все преодолеем", - призвал городской голова.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 апреля, 2020 воскресенье

18 апреля, 2020 суббота

больше новостей

19 апреля, 2020 воскресенье

18 апреля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать