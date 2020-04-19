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Espreso.tvОбществоИнициатору нидерландского референдума против ассоциации Украины и ЕС помогал идеолог "ДНР" Корнилов, - EU Observer

Инициатору нидерландского референдума против ассоциации Украины и ЕС помогал идеолог "ДНР" Корнилов, - EU Observer

Владимир Корнилов
В Нидерландах обнародовали данные о тесных контактах ультраправого политика, председателя партии Форум за демократию Тьерри Боде с Россией. В 2016 году он инициировал референдум, на котором голландцы выступили против соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза

Об этом со ссылкой на NV рассказывает Еспресо.TV.

Как сообщает издание EU Observer, ранее на этой неделе сайт расследований Zembla и радиостанция De Nieuws BV сообщили о содержании внутренней переписки руководства партии в мессенджере WhatsApp.

В текстах, написанных четыре года назад, Боде сообщал о своих контактах с Владимиром Корниловым, который сам Боде описывал как "россиянина, который работает на Путина", а также "очень влиятельного деятеля".

После того как Боде заявил в нидерландских СМИ, что Украина отправляет агентов для вмешательства в голосовании на референдуме, коллеги по Форуму за демократию приветствовали его доказательства. "Информация происходит от Корнилова", - ответил на эти вопросы Боде.

Также Боде намекал на финансовую помощь от Корнилова. Когда его организации не хватает денег, Боде написал коллегам: "Возможно, Корнилов заплатит?" Это и другие подобные сообщения он сопровождал смайликами.

Из опубликованных сообщений WhatsApp также видно, что политик был против членства Нидерландов в НАТО.

Боде в четверг, 16 апреля, назвал свои тексты 2016 ироничными, а комментарии о Корнилова "игривым преувеличением". На сайте партии политик подчеркнул, что его сообщение в WhatsApp были процитированы "вне контекста" и "их трудно воспринимать серьезно".

Справка

Владимир Корнилов является выходцем из Донецка и бывшим директором украинского филиала российского Института стран СНГ Константина Затулина. В Украине за президентов Ющенко и Януковича он позиционировал себя как политолога и историка. В период референдума 2016 Корнилов посещал Нидерланды, представляя себя нейтральным экспертом, но выступая против ратификации соглашения между Украиной и ЕС.

Корнилов всегда был тесно связан с донецким ядром Партии регионов.

Опубликовал книгу "Донецко-Криворожская республика".

Считается идеологом "ДНР".

Сейчас живет в Москве, где выступает на государственном ТВ с антиукраинскими заявлениями. Также ему предоставляют слово на сепаратистских каналах, вещающих из оккупированного Донецка.

Ближний к Николаю Старикову и Анатолия Шарию.

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