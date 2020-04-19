Инициатору нидерландского референдума против ассоциации Украины и ЕС помогал идеолог "ДНР" Корнилов, - EU Observer
Об этом со ссылкой на NV рассказывает Еспресо.TV.
Как сообщает издание EU Observer, ранее на этой неделе сайт расследований Zembla и радиостанция De Nieuws BV сообщили о содержании внутренней переписки руководства партии в мессенджере WhatsApp.
В текстах, написанных четыре года назад, Боде сообщал о своих контактах с Владимиром Корниловым, который сам Боде описывал как "россиянина, который работает на Путина", а также "очень влиятельного деятеля".
После того как Боде заявил в нидерландских СМИ, что Украина отправляет агентов для вмешательства в голосовании на референдуме, коллеги по Форуму за демократию приветствовали его доказательства. "Информация происходит от Корнилова", - ответил на эти вопросы Боде.
Также Боде намекал на финансовую помощь от Корнилова. Когда его организации не хватает денег, Боде написал коллегам: "Возможно, Корнилов заплатит?" Это и другие подобные сообщения он сопровождал смайликами.
Из опубликованных сообщений WhatsApp также видно, что политик был против членства Нидерландов в НАТО.
Боде в четверг, 16 апреля, назвал свои тексты 2016 ироничными, а комментарии о Корнилова "игривым преувеличением". На сайте партии политик подчеркнул, что его сообщение в WhatsApp были процитированы "вне контекста" и "их трудно воспринимать серьезно".
Справка
Владимир Корнилов является выходцем из Донецка и бывшим директором украинского филиала российского Института стран СНГ Константина Затулина. В Украине за президентов Ющенко и Януковича он позиционировал себя как политолога и историка. В период референдума 2016 Корнилов посещал Нидерланды, представляя себя нейтральным экспертом, но выступая против ратификации соглашения между Украиной и ЕС.
Корнилов всегда был тесно связан с донецким ядром Партии регионов.
Опубликовал книгу "Донецко-Криворожская республика".
Считается идеологом "ДНР".
Сейчас живет в Москве, где выступает на государственном ТВ с антиукраинскими заявлениями. Также ему предоставляют слово на сепаратистских каналах, вещающих из оккупированного Донецка.
Ближний к Николаю Старикову и Анатолия Шарию.
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