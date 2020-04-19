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Espreso.tvМирВ Италии 4 мая ослабят карантин: какими будут первые шаги

В Италии 4 мая ослабят карантин: какими будут первые шаги


фото: REUTERS
В Италии 4 мая сделают первые шаги по ослаблению карантина, объявленного из-за пандемии коронавируса

Об этом со ссылкой на Corriere della Sera сообщает "Европейская правда" .

Официальное решение о новых условиях карантина правительство должно принять 20 апреля, оно вступит в силу 4 мая.

По словам министра здравоохранения Роберто Сперанци, ослабление должно быть постепенным.

Среди послаблений, которые внедрят 4 мая - разрешение на одиночные занятия бегом на улице, за которые сейчас предусмотрен штраф. Молодежи до 18 лет позволят посещение родственников при условии использования масок и перчаток. Будут разрешены прогулки с детьми на свежем воздухе.

Также начнут действовать новые правила пользования общественным транспортом: вход в метрополитен позволять только после температурного скрининга. В транспорте можно будет ездить только сидя и на расстоянии друг от друга. На остановках можно ждать транспорт только на расстоянии не менее метра друг от друга.

4 мая заработает больше производственных мощностей, позже возобновится строительство, торговля, откроются бары и рестораны.

Летом итальянцы будут иметь доступ к пляжам, но будут действовать меры, предотвращающие скопление людей.

Только в сентябре, ожидается восстановление туризма, открытие заведений и школ.

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