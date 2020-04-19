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Espreso.tvМирВ Испании зафиксирован самый низкий за месяц показатель смертности от COVID-19

В Испании зафиксирован самый низкий за месяц показатель смертности от COVID-19


фото: REUTERS
В Испании за минувшие сутки от коронавируса умерло 410 людей, что является самым низким показателем летальных случаев за месяц

Об этом со ссылкой на El Pais сообщает УНИАН .

По данным Министерства здравоохранения Испании, это самый низкий показатель суточной смертности от коронавируса с 22 марта - тогда была зафиксирована смерть 394 человек.

18 апреля была зафиксирована смерть 565 человек. При этом, к новым данным призывают относиться осторожно, поскольку на выходных и по праздникам из регионов Испании могут поступать заниженные статистические данные.

Всего в Испании от COVID-19 умерли 20453 человека. Количество инфицированных коронавирусом возросло до 195 944 человек.

За последние сутки выявлена коронавирусная инфекция у 4218 человек. Пиковый уровень смертности от коронавируса был зафиксирован в Испании 2 апреля - тогда за сутки умерло 950 человек.

С тех пор установилась тенденция к уменьшению числа жертв, но с периодическими скачками количества погибших вверх.

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