В США сделали оптимистичный прогноз по выходу экономики из "пандемическго" кризиса

19 апреля, 2020, 20:46

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что американская экономика оправится от пандемии коронавируса через несколько месяцев

Об этом сообщает "Голос Америки" .

В программе "Состояние государства" на канале CNN Мнучин заявил, что американская экономика оправится от пандемии коронавируса уже через несколько месяцев. На вопрос журналиста, когда экономика вернется к "сильным показателям", которые он имел до начала пандемии, Мнучин ответил: "Я думаю, на это уйдет несколько месяцев, я однозначно не думаю, еще это будут годы".

Он добавил, что восстановлению экономики будут способствовать увеличение тестирования и разработка лекарств. Министр выразил уверенность, что США ожидают невероятные прорывы по тестированию и лекарствам, добавив, что на разработку вакцины уйдет немного больше времени.

Мнучин отметил, что ожидает большой скачок экономики, когда люди будут чувствовать себя более комфортно из-за открытия бизнеса.

17 апреля стало известно, что согласно оптимистическому сценарию МВФ, падение мировой экономики в 2020 году из-за пандемии составит 3%, а уже в 2021 году - рост восстановится до 5,8%.

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