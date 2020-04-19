В штате Нью-Йорк на время карантина разрешили заключать браки онлайн

19 апреля, 2020, 22:22

В американском штате Нью-Йорк во время карантина позволили жениться онлайн

Об этом сообщает hromadske.

Соответствующий указ издал губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Брачные церемонии разрешили проводить через видеоконференции в связи с тем, что из-за коронавируса большинство учреждений для заключения браков закрылись.

По словам губернатора, с начала эпидемии в штате возросло количество разводов и снизилось количество новых браков.

Ранее во время церемонии бракосочетания нужно было личное присутствие молодоженов. Женитьба в удаленном режиме была запрещена законом. Губернатор временно остановил действие этой нормы, чтобы способствовать заключению новых браков.

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