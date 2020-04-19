В Подольскую, что в Одесской области, больным пневмонией надо по несколько дней ждать ПЦЛ-тестов, а томографию делают только за деньги, - СМИ
Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую интернетгазету Думская.net .
В соцсетях появилась запись, больше напоминающая крик души, жительницы Подольска Ольги Паскаловой, которая рассказывала историю болезни своего отца — известного в городе ветврача Петра Паскалова.
По словам Ольги, Петру Дмитриевичу стало плохо шесть дней назад — температура то поднимется до 39, то упадет до нормальной. Он почувствовал слабость и стал лечиться дома, как от обычного гриппа. Но вчера днем ему стало совсем плохо — появилась одышка, и мужчина вызвал скорую помощь.
Ольга рассказала, что врачи скорой приехали без защиты, только в масках и в перчатках, отвезли отца в больницу, послушали и стали отправлять домой лечиться. Но Петр Дмитриевич настоял на том, чтобы ему сделали компьютерную томографию легких и заплатил за обследование. КТ показало полисегментарную пневмонию вирусного происхождения.
Впоследствии экспресс-тест на коронавирус дал отрицательный результат, и врачи снова стали отправлять ветврача лечиться дома.
Но Паскалова настояла на госпитализации отца в опорную больницу. В итоге Петр Дмитриевич подписал бумагу о том, что он несет ответственность за то, что может заболеть COVID-19 в стационаре.
"У нас в больнице многие лежат с пневмониями давно — или ждут результатов ПЦР-тестов, которые должны прийти то ли из Киева, то ли из Одессы, или им тест не делают. Так и лечат "пневмонию". Хорошо, если у тебя есть деньги, и ты можешь оплатить компьютерную томографию", — рассказала Ольга журналистам.
Паскалова отметила, что ни вчера, ни сегодня, даже несмотря на то, что она «с боями» госпитализировала отца, никто ему ПЦР-тест так и не сделал.
"Они все ушли на праздники, — поделилась Ольга. — Сегодня у отца с утра была одышка, ему дали тамифлю — только потому, что я настояла, сделали одну капельницу — витамины, аскорбинка, начали давать антибиотик. А на выходных врачей в отделении не будет — все уходят на праздники до вторника. Главврач Жуковский так и сказал отцу: «Петя, потерпи, мы тебе сделаем ПЦР во вторник, отправим его и будем ждать результат".
Паскалова рассказала, что в боксах лежат уже по 2-3 человека, а во вторую опорную больницу, помимо Подольского, везут людей из Балтского и Красноокнянского районов, и там тоже все заполнено, но диагноз коронавирус не ставят никому, чтобы не портить статистику.
- Напомним, в Одесской области всего официально подтверждено 112 случаев заболевания коронавирус, из них более двадцатого Подольском районе.
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