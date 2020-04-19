В Кабмине объяснили, почему не включают крымчан и пленников с материковой России в списки на обмен

19 апреля, 2020, 13:52

В списках на обмен, обсуждаемых в формате Трехсторонней контактной группы по конфликту на Донбассе, нет крымчан и украинцев, которые сидят в тюрьмах РФ, поскольку это не является форматом ТКГ

Об этом вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал в интервью Сегодня , передает Еспресо.TV .

"Минский процесс и ТКГ были созданы только по вопросам международного военного конфликта на Донбассе - части Луганской и Донецкой областей. Минский процесс не касается переговоров, связанных с оккупацией Россией Крыма и политическими заключенными там", - сказал он.

По словам Резникова, это параллельные треки, которыми государство Украина тоже занимается. Есть соответствующие переговорщики.

"Президент и его команда об этом помнят", - добавил вице-премьер.

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