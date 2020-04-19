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Espreso.tvОбществоВ буковинском Сторожинце заняты все аппараты ИВЛ. Новых пациентов класть некуда

В буковинском Сторожинце заняты все аппараты ИВЛ. Новых пациентов класть некуда

В Сторожинецкой центральной районной больнице, что в Черновицкой области, заняты все аппараты искусственной вентиляции легких и оксигенаторы, которые используют для лечения тяжелых больных коронавирусом или с подозрением на него

Об этом сообщил председатель Сторожинецкой РГА Дмитрий Балинов, передает Еспресо.TV со ссылкой на местное информационное агентство АСС .

"Мест для подключения тяжелых больных в Сторожинецкой ЦРБ не осталось. Все ИВЛ и оксигенаторы заняты. Ситуация реальная такова: все, кого примут в дальнейшем, будут на волю Божию.

Есть еще 10 палат для больных COVID-19 или подозрение на него. Но без возможности получить кислородную поддержку. Новые оксигенаторы должны быть через 7-10 дней. Есть госпитализации трех священников. Один из них в тяжелом состоянии ", - говорится в сообщении.

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Перед этим главный врач Сторожинецкой ЦРБ Александр Войцеховский рассказал, что инфекционное отделение, рассчитанное на 7 больных, себя исчерпало.

"Перепрофилировали дополнительно гинекологическое отделение, лор-отделение, и уже отныне перепрофилируем терапевтическое. Переводим его в гимназию", - сказал он.

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