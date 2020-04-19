Умышленными поджогами пытаются скрыть незаконную вырубку леса, - Белецкий

19 апреля, 2020, 12:40

Причина масштабных пожаров на севере Житомирщины - не возгорание сухой травы, а тотальная коррупция во власти и прикрытие вырубки лесов, которое сегодня вышло из-под контроля

Об этом заявил основатель и первый командир добровольческого полка "Азов", председатель политпартии "Национальный корпус" Андрей Белецкий во время посещения пострадавших от огня полесских сел Магдин и Личманы, передает Еспресо.TV .

"Минус от 4 до 6 тыс. га леса в Житомирской области. Это в первую очередь последствия коруцпции и вырубки лесов, которую прикрывают пожарами. Частично - безответственности людей", - отметил политик.

По его словам, пожарные не в состоянии самостоятельно преодолеть беду.

"Рук не хватает. Ничего не хватает. Мы обращаемся официально в ГСЧС. Будем предлагать создавать добровольные пожарные отряды из ветеранов, из молодежи", - заявил Белецкий.

"Надо бросить все силы для того, чтобы все это прекратить. Мы можем оказаться без десятков сел. Сотни людей могут оказаться без крыши над головой. Украина может остаться без лесов за несколько месяцев", - добавил он.

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