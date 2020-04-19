Ученые пришли к неутешительному выводу о влиянии летней температуры на COVID-19

19 апреля, 2020, 22:35

Французские ученые утверждают, что коронавирус способен выживать при высоких температурах, поэтому не следует ожидать спада заболеваемости летом

Об этом сообщает "Голос Америки".

Исследователи Университета "Экс Марсель" во Франции во главе с учеными Реми Шарел и Борисом Пасторино обнаружили, что вирус смог выжить при температуре 60 градусов тепла по Цельсию. Эту температуру ученые обычно используют для дезинфекции их лабораторий.

По сообщению The Jerusalem Post, исследователи смогли убить вирус, держа его в течение 15 минут при температуре 92 градуса тепла по Цельсию. Теперь это исследование должно стать предметом анализа учеными из других институтов.

Исследователи считают, что более низкая температура может быть достаточной, чтобы убить образцы вируса в малом количестве, впрочем высокая температура необходима, чтобы убить вирус в большом количестве. В выводах исследования также говорится, что химические дезинфицирующие средства являются более действенными.

Похожие результаты показывали и предыдущие исследования ученых. Национальные академии наук США в апреле сообщили Белому дому, что результаты их предыдущих исследований, которые указывали на связь между температурой и распространением вируса, являются ошибочными.

"Есть определенные доказательства того, что может распространяться менее эффективно в средах с высокой температурой и влажностью, впрочем учитывая недостаток иммунитета на глобальном уровне, это уменьшение в распространении вируса может не привести к существенному уменьшению в распространении вируса, если не принимать усилий как социальная дистанция"- сообщали исследователи в США.

Напомним, 18 апреля в Великобритании начали массовое производство вакцины, которая потенциально может противодействовать коронавирусу.

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