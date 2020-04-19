Стало известно, как Чехия собирается постепенно выходить из карантина

19 апреля, 2020, 19:15

Направленные на противодействие пандемии коронавируса строгие меры будут храниться в Чешской Республике до 30 апреля, но уже с завтрашнего дня, с 20 апреля 2020 года, начнутся постепенные шаги по ослаблению установленных ранее ограничений

Об этом чешская журналистка, редактор "Украинской журнала" (Прага) Ленка Вехово рассказала в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 18 апреля года вышла на Еспресо.TV.

"Начнут открываться маленькие заведения, скажем, какие-то мастерские, какие-то автосалоны. Туда, куда не ходят много людей", - отметила она.

А с второй декады мая будут возобновлять деятельность университеты.

"11 мая начнут ограничено работать высшие учебные заведения, где смогут собираться до 5 человек. С 25 мая уже начнут ходить в школу дети в возрасте до 12 лет. В принципе там это будет немножко добровольно, потому что ограничительные меры все же будут действовать. Маски, по крайней мере на коридорах, дети должны будут надевать и в каждом классе должно быть максимально 15 детей. То есть может быть только половина класса", - пояснила Вехово.

Таким образом родители, которым очень надо на работу, смогут решить вопрос ухода за их детьми.

"Так же начнут открываться магазины до 200 кв. м. С 25 мая уже начнут отрываться до 1 тыс. кв. м, но не в больших супермаркетах. Там, где много магазинов, эти будут закрыты до июня. В июне, где-то около 8 июня, начнут работать театры, кино и т.д. ", - добавила журналистка.

Напомним, во время карантина в Чехии семьям с детьми выделяют 13 тыс. крон, ФОПам - 25 тыс .

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