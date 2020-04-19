Семья Порошенко поздравила украинцев с Пасхой: "Воскресение Христово убеждает нас - жизнь все равно победит"

19 апреля, 2020, 07:55

Об этом со ссылкой на его пресс-службу передает Еспресо.TV .

Вот полный текст поздравления

"Дорогие украинцы!

У нас в семье давняя традиция: пасхи Марина и дети пекут сами. Это праздничные подарки для военных, которые лечатся в Киевском госпитале - нашим воинам, которые защищают нас от большой угрозы, политического коронавируса Российской империи.

Врачи, которые на переднем крае борьбы с пандемией, тоже требуют внимания. Поэтому, не полагаясь на власть, закупаем защитные костюмы для медиков. Мы, "Европейская солидарность" - часть большого движения. По всей стране волонтеры и меценаты демонстрируют гражданскую зрелость и ответственность, укладываясь в систему защиты людей от опасной болезни, помогая ближнему своему.

Как настаивают врачи, каждый из нас придерживается социальной дистанции. Но эта дистанция не означает, что украинцы стали менее сплоченными.

Если мы едины, ответственные и дисциплинированные, ни одна зараза нас не возьмет. Не раз в этом убеждались. Как народ в сложные времена мы умеем объединяться, организовываться, чтобы совместно противостоять любой беде.

Вместе - мы сильные.

Добрые слова и, главное, добрые дела на поддержку друг друга сегодня важны как никогда.

Так, встречаем Пасху в очень сложных условиях. Подобного на нашей памяти еще не случалось. Как и большинство, наша семья впервые за много лет не пошла на Пасху в церковь. Как и многие, волнуемся, не смогли исповедаться и причаститься перед таким большим праздником.

Но я прошу всех в эти дни оставаться дома. Тем более, что телеканалы обеспечивают прямые трансляции со всех служб.

Величайший дар Божий - это жизнь. И мы должны ценить его.

Такой подход разделяют Православная церковь Украины, которая появилась в прошлом году, получив Томос. И Украинская греко-католическая Церковь, и протестанты.

Конечно, мысленно мы все - на службе Божьей. А как говорил наш Спаситель, где двое или трое соберутся вместе во имя Его, там и Он среди нас.

Будем уверены - все вскоре изменится к лучшему, жизнь вернется в нормальное русло.

Рабочие места - восстановятся.

Не забывайте, что уныние - это грех.

Помните, как сказано в Писании: по вере вашей воздастся вам.

Сквозь толщу тысячелетий Воскресение Христово убеждает нас - жизнь все равно победит.

Уже не раз украинцы демонстрировали, как умеют объединяться в тяжелые времена. Мы становимся как одна семья и идем бок о бок на помощь друг другу. Поэтому сегодня мы приготовили пасхальные подарки для наших раненых воинов.

Давайте верить - раны заживут, коронавирус отступит, все плохое пройдет, и наша Украина и дальше будет сильной, здоровой и красивой.

Христос воскрес! Воистину воскрес! "

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